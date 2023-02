Povsod po deželi bo prevladovalo jasno vreme. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah se bodo ponoči pojavljali temperaturni obrati. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 3000 m; v sredogorju in visokogorju bodo temperature zelo visoke za ta čas.

Pretežno jasno bo, sprva ponekod po nižinah še megleno.

Najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA