Prevladovalo bo zmerno oblačno vreme. Popoldne bo v hribih zmerno oblačno do spremenljivo, ob morju in v nižinskem pasu pa jasno. Popoldne bo zapihal morski veter.

Danes bo sončno, ponekod bo pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo dopoldne oslabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA