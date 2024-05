Torek, 14. maja 2024

Pretežno oblačno bo; oblačnost bo gostejša v hribih in na zahodu dežele. Pojavljale se bodo rahle padavine, ki bodo verjetnejše v nižinskem pasu in na obali zlasti popoldne. Predvsem v hribih bodo možne tudi plohe.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Od vzhoda se bo popoldne delno razjasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.