Torek, 14. marca 2023

Nad zahodno in severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Frontalni val s toplo in hladno fronto se čez zahodno Evropo pomika proti Alpam. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam postopno toplejši in nekoliko bolj vlažen zrak.

Prevladovala bo zmerna oblačnost. Dopoldne bo na obalnem območju in na vzhodnem pasu še pihala zmerna burja.

Danes bo oblačno. V zahodnih krajih bo občasno deževalo, popoldne in zvečer se bo dež razširil nad vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, ki bo zvečer oslabel.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v Gornjesavski dolini okoli 3, najvišje dnevne od 10 do 19, na severozahodu okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA