Jasno do rahlo oblačno bo. V hribovitem svetu bo zmerno do spremenljivo oblačno, zlasti popoldne. Pihali bodo krajevni vetrovi. Po nižinah bo popoldne še toplo za ta čas.

Danes bo pretežno jasno.

Jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER