Nebo bo rahlo pooblačeno do spremenljivo z nekaj oblačnosti v višjih legah. Ob vznožju dolin bo ponoči prisotna toplotna inverzija.

Dopoldne se bo od zahoda oblačnost povečala, manj jo bo v vzhodnih krajih. Ponekod po nižinah se bo večino dneva zadrževala megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od - 7 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER