Jasno do rahlo oblačno bo, le v predalpskem pasu bo nekaj prehodne oblačnosti. V večernih urah se bo verjetno pojavljala visoka slojasta oblačnost; pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo večinoma jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER