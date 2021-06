Torek, 15. junija 2021

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Iznad Skandinavije se proti vzhodnim Alpam pomika hladna fronta. Od severa priteka k nam v višinah postopno bolj suh zrak.

Do večera se bo ozračje umirilo. Ponoči in zjutraj bo na Primorskem dokaj jasno, drugod občasno zmerno do pretežno oblačno. V jutranjih urah so na severovzhodu možne prehodne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER