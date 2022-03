Torek, 15. marca 2022

Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad jugozahodno Evropo pa ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme; oblačnost bo vztrajnejša v predalpskem pasu in v zgornji ravnini; na obalnem območju in na Trbiškem bo več spremenljivo. Popoldne in zvečer bodo možne šibke krajevne padavine v Predalpah. Ponoči se bodo lahko v nižinah pojavile meglice.

Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v zahodnih krajih. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER