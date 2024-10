Prevladovalo bo jasno do rahlo pooblačeno vreme. V spodnji nižini in na obali bo zjutraj nekaj nizke oblačnosti, zlasti proti Venetu. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo večinoma sončno. Po nižinah bo zjutraj in del dopoldneva megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.