Torek, 16. februarja 2021

Iznad južne Skandinavije sega čez srednjo Evropo nad Balkan in Sredozemlje območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. V višinah doteka k nam od severozahoda postopno nekoliko toplejši in še dokaj suh zrak.

Prevladovalo bo zmerno oblačno vreme. V spodnji nižini in na obali bo stopnja vlažnosti višja z možnimi meglicami. Čez dan se bo ničta izoterma dvignila do okoli 2000 m; v spodnjih plasteh ozračja se bo pojavljala temperaturna inverzija.

Jutri bo na zahodu povečini sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na severovzhodu.

Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER