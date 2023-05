Torek, 16. maja 2023

Pretežno oblačno bo; v nižinskem pasu in na vzhodni obali se bo prehodno lahko tudi delno razjasnilo. Možen bo dež, ki bo občasen in rahel proti jugovzhodu; več padavin pa bo v hribovitem svetu in na zahodu, kjer bodo možne tudi plohe. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 m. V visokogorju bo pihal okrepljen severovzhodnik; v nižinskem pasu bo pihala zmerna do okrepljena burja. V Trstu in na Kraški planoti pa bo pihala močna burja, v sunkih tudi okoli 110 km na uro v dopoldanskem času na Tržaškem.

Oblačno bo in deževno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA