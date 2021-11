Torek, 16. novembra 2021

Dopoldne bo prevladovalo bolj oblačno vreme, popoldne se bo oblačnost še gostila. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obali pa okrepljena, zlasti na območju Trsta. Na Trbiškem bo cel dan prisotna nizka oblačnost.

Danes bo oblačno in ponekod po nižinah lahko tudi megleno. Ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER