Torek, 16. septembra 2025

Večinoma oblačno bo. Možne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer, predvsem na vzhodu dežele. Čez dan bo ob obali pihal zmeren veter z juga, proti večeru pa ob obali in na vzhodu zmerna burja. V Trstu bodo sunki močnejši.

Danes bo v južnih in deloma osrednjih krajih še deloma jasno. Na zahodu bo občasno deževalo. Dopoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.