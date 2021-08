Torek, 17. avgusta 2021

Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklonsko območje s šibko vremensko fronto, ki sega do severnih Alp. V višinah priteka nad naše kraje topel in suh zrak.

Do danes zjutraj bodo padavine prehodno zajele večji del države in v torek čez dan od severa ponehale. Osvežilo se bo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo večinoma sončno, ponekod po kotlinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER