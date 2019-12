Torek, 17. decembra 2019

Po nižinah in v hribih bo oblačno in deževno vreme. Ponekod po deželi bo dež obilen, še zlasti v Predalpskem svetu, ob obali in v Trbižu bodo padavine šibkejše. Meja sneženja bo nad 2000 metri. Pihal bo zmerni veter iz jugozahoda in ob morju pa veter z juga.

Na zahodu in jugu bo pretežno oblačno z manjšimi padavinami, drugod bo deloma sončno. Ob morju bo zapihal jugo, predvsem v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11, v zatišnih legah severovzhodne Slovenije okoli 0, najvišje dnevne od 8 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER