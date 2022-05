Torek, 17. maja 2022

Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se od zahoda pomika proti srednji Evropi. S šibkimi zahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka topel in postopno spet bolj vlažen zrak.

Povsod po deželi bo sprva prevladovalo jasno vreme z občasno oblačnostjo, popoldne bo spremenljivo še zlasti v hribovitem svetu, kjer so pričakovane tudi kratkotrajne plohe in nevihte. Ob morju bodo pihali zmerni vetrovi.

Večinoma bo sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe ali nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA