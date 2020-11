Torek, 17. novembra 2020

Danes bo prevladovalo jasno vreme po vsej deželi, le občasno se bo rahlo pooblačilo. Na območju Trbiža bo dopoldne prevladovala nizka oblačnost. Ob obali bo zapihala okrepljena burja.

Na Primorskem bo pretežno jasno s šibko burjo. Tudi drugod se bo delno razjasnilo, dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER