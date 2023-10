Jasno ali rahlo pooblačeno bo. Zjutraj bo pihala zmerna burja.

Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 10 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA