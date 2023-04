Torek, 18. aprila 2023

Spremenljivo oblačno bo. Ob obali bo zapihala burja, v hribih pa bo pihal okrepljen severozahodnik. Možne bodo rahle padavine ali plohe.

Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem v vzhodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 9, najvišje dnevne od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA