Spremenljivo oblačno bo z razpršenimi plohami in nevihtami. Čez dan se bodo vrstila obdobja lepšega vremena. Manj vroče bo.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo ponekod zapihal severni do severozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER