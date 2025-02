Torek, 18. februarja 2025

Iznad Skandinavije in Severnega morja se nad srednjo in jugovzhodno Evropo razteza območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi severnih smeri doteka nad naše kraje vlažen in hladen zrak.

V nižinah in ob obali bo jasno vreme, v hribih le zmerno oblačno; na območju Trbiža se bo zadrževala nizka oblačnost in bo hladneje. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo okrepljena in bolj mrzla v Trstu in na Kraški planoti.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, burja se bo čez dan spet nekoliko okrepila. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -5, na Primorskem od -4 do 0, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem od 5 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.