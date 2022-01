Torek, 18. januarja 2022

Nad zahodno polovico Evrope se znova krepi območje visokega zračnega tlaka, ki se širi tudi nad Alpe. S severozahodnimi vetrovi je nad naše kraje začel dotekati nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak.

Jasno bo. Zjutraj bo pihal rahel burin na območju Trsta, po nižinah pa bodo možne meglice.

Na zahodu Slovenije bo precej jasno, drugod bo nizka oblačnost ali megla, ki se bo dopoldne večinoma razkrojila.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER