Torek, 18. julija 2023

Prevladovalo bo jasno do rahlo pooblačeno vreme, pihal bo zmorec. Še bo vroče in soparno. V hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha, krajevno pa tudi močnejša nevihta. Nevihte niso povsem izključene niti v nižinah in ob obali.

Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA