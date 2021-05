Torek, 18. maja 2021

Hladna fronta je prešla Slovenijo. Za njo bo v višinah k nam dotekal dokaj hladen in prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Sprva bo rahlo pooblačeno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne se bo ponekod po deželi, še zlasti v hribovitem svetu pooblačilo, pričakovane so tudi nevihte in plohe. Proti večeru se bo stanje poslabšalo in padavine bodo zajele celo deželo. Pihal bo zmeren veter.

Sprva bo pretežno jasno in ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER