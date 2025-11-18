Torek, 18. novembra 2025

Srednjo Evropo in Alpe je od severa dosegla hladna fronta, ki se pomika proti jugu in bo ponoči prešla tudi Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda še doteka topel in vlažen zrak.

Danes bo sprva oblačno, nato pa se bo postopoma jasnilo. Pihala bo burja, ki bo na Tržaškem močnejša. Od popoldneva se bo burja umirila.

Danes bodo padavine od severa ponehale. Čez dan se bo delno zjasnilo, več oblačnosti bo ostalo na jugovzhodu. Burja na Primorskem bo popoldne slabela.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.