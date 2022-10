Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. V spodnji nižini in na območju lagune se bodo dopoldne lahko pojavljale meglice ali krajevna megla.

Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA