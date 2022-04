Torek, 19. aprila 2022

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, ki bo popoldne gostejša. V hribovitem svetu se bodo verjetno pojavljale rahle padavine. Snežilo bo le nad 1500 m nadmorske višine. Na obalnem območju bo pihal zmeren južni veter. Od večera pa bodo nevihte možne tudi v nižinskem pasu in na obali.

Danes bo oblačno. Sprva bo občasno deževalo predvsem v vzhodnih krajih, proti večeru pa se bo pas padavin pomikal proti zahodu, meja sneženja se bo spuščala. Na Primorskem bo popoldne zapihal jugozahodnik.

Jutranje temperature bodo od 2 do 6, v Gornjesavski dolini okoli 0, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER