Torek, 19. decembra 2023

Povsod po deželi bo prevladovalo lepo jasno vreme. V visokogorju bo stopnja vlažnosti nizka; temperature bodo izredno visoke za ta čas. Ponoči se bodo po kotlinah pojavljale temperaturne inverzije. Kar toplo bo za ta letni čas tudi na Kraški planoti, ničta izoterma bo nad 3000 m. Na obalnem območju in v spodnji nižini bodo ponoči možne meglice ali megla.

Danes bo jasno, po nekaterih nižinah bo kar dolgotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne v krajih z dolgotrajno meglo od 3 do 5, v krajih s sončnim vremenom pa od 8 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA