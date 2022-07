Vroče bo, ozračje bo suho. V hribovitem svetu bo v popoldanskih urah pooblačeno. Ob obali bo pihala burja, popoldne pa krajevni vetrovi.

Jasno vreme bo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA