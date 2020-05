Torek, 19. maja 2020

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka od jugozahoda k nam razmeroma topel in prehodno bolj suh zrak.

Pretežno oblačno bo. Ob morju bo pihala okrepljena burja, zlasti dopoldne na Tržaškem. V nižinskem pasu bo pihal zmeren severovzhodnik. Možne bodo rahle do zmerne padavine, ki bodo verjetnejše in pogostejše v hribih. V nižinskem pasu in na obali bodo tudi delne razjasnitve. Napoved je negotova.

Oblačno bo, občasno bo rahlo deževalo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER