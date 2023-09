Torek, 19. septembra 2023

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo, zahodnim Balkanom in osrednjim Sredozemljem slabi. Hladna fronta je dosegla zahodne Alpe in zahodno Sredozemlje. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka zelo topel in bolj vlažen zrak.

Vremenska napoved je delno negotova. Dopoldne bodo na vseh območjih nastale plohe ali nevihte, močnejše narave predvsem v notranjosti in v hribovitem svetu. Postopoma se bo vreme poboljšalo, najprej v Karniji. Ob morju bo dopoldne pihala zmerna burja.

Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo dopoldne od severozahoda razširile nad večji del Slovenije. Krajevno bodo možni krajši nalivi in močnejši sunki vetra. Popoldne se bodo padavine umirjale, od severozahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 24, v Beli Krajini in na Primorskem do okoli 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA