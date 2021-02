Prevladovalo bo stanovitno vreme z rahlo oblačnim nebom. Po nižinah bo ponoči možnost megle ali nizke oblačnosti.

Danes bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nizka oblačnost bo lahko zjutraj tudi ob morju.

Jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju do 4, najvišje dnevne od 4 do 9, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER