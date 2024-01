Torek, 2. januarja 2024

Nad vzhodnim Atlantikom in severozahodno Evropo nastajajo vedno novi cikloni. Od jugozahoda pa sega nad Alpe in severozahodnim Balkan šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam od zahoda doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Zmerno do pretežno oblačno bo, po nekaterih nižinah bo zjutraj lahko tudi nekaj megle. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo čez dan občasno rosilo. Spet bo zapihal jugozahodni veter.

Danes se bo povsod postopno pooblačilo, najpozneje na severovzhodu države. Ponekod v zahodnih krajih bo že dopoldne rahlo deževalo, proti večeru pa se bodo padavine okrepile in v noči na ponedeljek zajele večji del Slovenije. Krepil se bo jugozahodni veter, ob morju zvečer jugo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na severozahodu ter na Koroškem okoli 3 stopinj C.



Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.