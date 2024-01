Nad južno Evropo in Sredozemljem vztraja območje visokega zračnega tlaka. Cikloni in vremenske fronte potujejo proti vzhodu severno od Alp. Od jugozahoda doteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

Danes bo večinoma oblačno, na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo. Popoldne se bo delno zjasnilo.



Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.