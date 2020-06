Torek, 2. junija 2020

Dopoldne bo pretežno jasno, čez dan pa bo v hribih in v notranjosti več spremenljive oblačnosti in nastala bo lahko kakšna krajevna nevihta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne plohe. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER