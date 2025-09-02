Torek, 2. septembra 2025

Nad Atlantikom je območje nizkega zračnega tlaka, tudi nad zahodnim Sredozemljem je plitev ciklon. Frontalni val je dosegel Alpe in se počasi pomika nad srednjo Evropo in zahodno Sredozemlje. Pred njim nad naše kraje od jugozahoda doteka spet nekoliko bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki se bodo postopoma krepile. Možne bodo tudi nevihte. Zapihal bo južni veter, ki bo v hribih okrepljene jakosti.

Danes bo v zahodni polovici Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile nad osrednjo Slovenijo, vzhodneje pa bodo manj verjetne. Tam bo tudi več sonca. Ponekod bo pihal veter južne do zahodne smeri.