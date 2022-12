Torek, 20. decembra 2022

V nižinah in ob obali se bo pojavljala nizka oblačnost. Možna bo megla in rahle padavine zlasti v večernih urah na vzhodnem delu dežele. Drugod, predvsem v višjih legah bo spremenljivo oblačno, v nižinah pa se bodo zvečer temperature spustile pod ledišče in prišlo bo do temperaturne inverzije.

Danes se bo od jugozahoda pooblačilo, nekaj jasnine bo v severnih krajih. Po nižinah bo ponekod dolgotrajna megla. Na Primorskem in Notranjskem bo popoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo. Predvsem v višjih legah bo zapihal jugozahodnik.

Jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 1 do 7, ob morju do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA