Torek, 20. julija 2021

Plitvo ciklonsko območje se je umaknilo nad vzhodni in južni Balkan. Od severovzhoda priteka k nam postopno bolj suh zrak.

Dopoldne bo spremenljivo do oblačno vreme. Ob obali bo zapihal burin. V popoldanskih urah bo v hribovitem svetu spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo mogoče kasneje dosegle tudi nižje lege.

Danes bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne bo v notranjosti nastajala spremenljiva oblačnost, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte.

Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER