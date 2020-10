Torek, 20. oktobra 2020

Prevladovalo bo spremenljivo vreme; več sončnega vremena bo na obali in v Alpah. V Predalpah bo več nizke oblačnosti. Ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine nad 4000 m; nad 2000 m bo ozračje zelo suho. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala, zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER