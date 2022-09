Torek, 20. septembra 2022

Dopoldne bo prevladovalo jasno vreme, ob morju bo zapihala šibka burja. Popoldne bo v hribovitem svetu bolj spremenljivo, ob morju pa bo še naprej prevladovalo bolj sončno vreme, pihali bodo krajevni vetrovi. Od večera bo na obali začela pihati zmerna burja.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo najmanj na Primorskem. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo predvsem na vzhodu možna kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod severni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod 0, ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA