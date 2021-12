Torek, 21. decembra 2021

Od obale do Predalp bo oblačno z možnostjo rahlih padavin. V gorah bo spremenljivo. Dan bo mrzel, ponoči bo zmrzovalo. Po nižinah bodo najvišje temperature pod običajnimi.

Od jugozahoda se bo postopno pooblačilo, le na severu in severovzhodu bo ostalo pretežno jasno. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bodo popoldne in zvečer rahle padavine, v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem kot rahel sneg.

Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju od 4 do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER