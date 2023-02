Torek, 21. februarja 2023

Od obale do Predalp bo prevladovalo oblačno vreme. V nižinah bo megleno, v višjih legah pa rahlo pooblačeno. Ničta izoterma bo na nadmorski višini nad 3000 m. Vlažno bo.

Sprva bo precej koprenaste oblačnosti, dopoldne se bo razjasnilo. Na zahodu Slovenije bo tudi čez dan ostalo pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v severni Sloveniji do -3, najvišje dnevne od 11 do 16, na vzhodu do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA