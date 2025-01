Povsod po deželi bo oblačno vreme. Dopoldne bo ponekod po deželi deževalo, meja sneženja bo nad 1200 – 1400 m.

Večinoma bo oblačno. Predvsem na zahodu bo še občasno rosilo ali rahlo deževalo.

Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 5, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.