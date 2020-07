Torek, 21. julija 2020

Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo. Pred njo priteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi toplejši in bolj suh zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme; nekaj več oblakov bo popoldne v hribih tudi s kakšno ploho. Pihali bodo šibki kajevni vetrovi, temperatura bo še nekoliko višja.

Danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER