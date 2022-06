Torek, 21. junija 2022

Nad jugozahodno, srednjo in vzhodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se pomika proti vzhodu in bo zvečer oplazila tudi naše kraje. V višinah priteka k nam od zahoda suh in precej topel zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, pojavljale se bodo le visoke koprene. V hribih bo zmerno do spremenljivo oblačno; popoldne bo oblačnost gostejša in možne bodo tudi krajevne nevihte, ki se bodo nato lahko širile tudi ponekod do ravnin. Kakšna nevihta bo lahko tudi močna.

Na zahodu bo precej jasno, drugod bo prehodno nekaj več oblačnosti. Popoldne ali zvečer bo nastala kakšna nevihta. V zahodni polovici Slovenije bo pihal jugozahodnik, drugod veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA