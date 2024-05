Torek, 21. maja 2024

Spremenljivo do pretežno oblačno bo s padavinami in nevihtami. Deževalo bo po celi deželi, padavine bodo obilne v Predalpah in v Karniji, na jugovzhodnem predelu dežele pa bodo padavine šibke. Ob morju bo pihal zmorec, nato zmeren veter z juga.

Povečini bo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo popoldne lahko tudi močnejše. V notranjosti Slovenije bo sprva pihal vzhodnik, ob prehodu vremenske fronte pa bo čez dan zapihal jugozahodni veter. Popoldne bodo lahko nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.