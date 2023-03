Torek, 21. marca 2023

V glavnem bo rahlo oblačno vreme. Sprva se bo v nižinskem pasu in na območju lagune lahko pojavljala kratkotrajna megla. Po nižinah se bodo sredi dneva temperature povzpele do okoli 20 stopinj Celzija; na obalnem območju bo zaradi morskega vetra nekoliko hladneje. Lahko bo tudi več jasnega vremena.

Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Dopoldne bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla ali nizka oblačnost.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA