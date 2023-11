Spremenljivo oblačno bo. Dopoldne bo zapihala burja, zmerna v nižinah, ob obali in proti vzhodu pa okrepljena z močnejšimi sunki predvsem na Krasu in v Trstu.

Dopoldne bo dež povečini ponehal, popoldne se bo oblačnost trgala. Pihati bo začel severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA