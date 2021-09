Torek, 21. septembra 2021

Plitvo območje nizkega zračnega tlaka nad severnim Sredozemljem in Balkanom se počasi polni, hladna fronta se pomika nad jugovzhodni Balkan. K nam priteka od severovzhoda v nižjih zračnih plasteh hladnejši in še precej vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme; pihala bo zmerna burja; v hribih pa bo zmerno do spremenljivo oblačno.

Zmerno do pretežno oblačno bo, dopoldne bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, tam bo oblačnosti manj.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER